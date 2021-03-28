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28 Mart 2021 Pazar 17:39:00 - Güncelleme:28 Mart 2021 Pazar 17:39:00

Şırnaklı kadınlar atıklardan süs eşyası yapıyor

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Aile Destek Merkezi'ndeki kursiyer kadınlar, yeni tip koronavirüs sürecinde evsel atıklardan oyuncak, ev ve süs eşyası yapıyor.

150 kursiyer kadın, Kovid-19 sürecinde atık malzemelerden yaklaşık bin 500 oyuncak, ev ve süs eşyası üretti. Bu sayede aile bütçelerine de katkı sağladılar.

Yapılan ürünleri sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınlar, gelen siparişlere göre de üretim yaparak gelir elde ediyor. ADEM İlçe Koordinatörü Aylin Ökten, salgın sürecinde evde kalan kadınları merkezde buluşturarak meslek öğrettiklerini, kadınların aldıkları sertifika ile üretim yerlerinde iş sahibi olduklarını söyledi. Kadınların üretimine, eğitimine öncelik verdiklerini aktaran Ökten, bunun toplumun ilerlemesi açısından çok önemli olduğunu belirtti. Kadını iyi eğitilmemiş bir toplumun çocuklarının da iyi eğitilemeyeceğini dile getiren Ökten, merkezde bu vizyonla hareket ettiklerini kaydetti. El sanatları, kilim, okuma yazma, geri dönüşüm gibi kurslarının bulunduğunu anlatan Ökten, "Ayrıca geri dönüşüm konusunda kadınlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu konudaki yol haritamızın vizyonunu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nden alıyoruz." diye konuştu.

Etiketler : şırnak atık süs eşyası
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