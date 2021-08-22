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22 Ağustos 2021 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 15:30:00

Sıradışı yarışma: Tembel olan kazanacak

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Karadağ'ın Niksic şehri yakınlarında bulunan Brezna etno-köyünde "tembellik yarışması" düzenleniyor.

Karadağ'ın Niksic şehri yakınlarında bulunan Brezna etno-köyünde "tembellik yarışması" düzenleniyor.

Eşine rastlanmayan yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor. Bu yıl 8 katılımcı ile 10. kez düzenlenen yarışmada, "en tembel vatandaş" unvanını kazanan yarışmacı, 300 Euro'nun sahibi olacak.

Brezna etno-köyünün sahibi ve yarışmanın organizatörü Mico Blagojevic, Karadağlıların tembel insanlar olarak tanınmış olmalarından yola çıkarak böyle bir yarışma düzenlemeye karar verdiklerini anlattı. Karadağlılar arasında hem çok çalışkan hem çok tembel insanların olduğunu söyleyen Blagojevic, "Ortası yok gibi, yarışmayı düzenleme fikri de buradan geliyor. İnsanlar para ödülünden ziyade arkadaş edinmek için katılıyorlar." dedi.

Bu yıl yarışma kurallarında değişiklik yapıldığını aktaran Blagojevic, "Önceki yıllardan farklı olarak yarışmacıların, sekiz saatte bir tuvalete gitmelerine izin verildi. Önceden böyle olmamasına rağmen en uzun yatma rekoru 52 saat olarak kayda geçmişti." diye konuştu.

Blagojevic, "Yeni kurallar sayesinde Karadağ'ın 'en tembel vatandaşını' bulacağımıza inanıyoruz. İnsanlara, Karadağlıların yatarak da para kazanabileceğini kanıtlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya ilk kez katılan Marko da doğada vakit geçirmeyi sevdiğini belirterek, "Öncelikle eğlenceli vakit geçirmek için katılıyorum, ancak para ödülü de gözardı edilmemeli." şeklinde konuştu.

Başkent Podgoricalı yarışmacı Duda da "Dinlenmek için geldim ama para ödülünü de almak isterim. Kazanan 300 avroluk ödülün sahibi oluyor, bu az para değil." dedi.

Etiketler : Sıradışı yarışma tembel Blagojevic Karadağ Brezna etno-köyü
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