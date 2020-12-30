Sıra fedakar annede

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi'nde yaşayan Aslı İmre (60), büyük zorluklarla okuttuğu çocuklarından 3'ü doktor, 4'ü öğretmen, biri mühendis, biri hemşire ve biri de lisede okuyor. Anne İmre, 10 çocuğundan sonra şimdi de kendisi ilkokul 4'üncü sınıfta okuyan torunu Zeynep İmre'nin yardımıyla okuma yazma öğreniyor.



GURUR DUYULACAK TABLO

Annesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak binlerce beğeni alan Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, “Annemle gurur duyuyorum. Babamla bizleri zorluklar içerisinde okuttu. Şimdi de kendisi okuma-yazma öğreniyor” dedi. Aslı İmre de, Torunumun yardımıyla harfleri öğrendim” dedi.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ



Annesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak binlerce beğeni alan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, “Annem bizimle ilgilenmekten kendisine vakit bulamadı. Bizler büyüyüp meslek sahibi olunca şimdi torunu Zeynep'ten okuma yazma öğreniyor” diye konuştu.



Yıllar sonra Türkçe konuşmayı öğrenen Aslı İmre “O dönemin şartları çok zordu. 10 kişi iki çocuğa bakamazken, ben bir kişi 10 çocuğumu okuttum. Çok mutluyum” dedi.

