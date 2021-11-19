VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Op. Dr. Erkan Uygur “Endoskopi Rinoplasti PRP, Burun İçinin Detaylı Şekilde İncelenmesini Sağlıyor!”
F-16 Blok 70'ler masada! Türk savunma sanayisi havada tam gaz
Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin poz verdiği harita zorlarına gitti
Türkiye ve Avrupa'da ilk olacak
Rusya'ya AB ve NATO'dan "uydu" kınaması
Akkuyu Nükleer AŞ'den "ölüm ve intihar girişimi" iddiasına yalanlama
MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kayıp Müslüme'den acı haber geldi
ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret!
Erken seçim olacak mı?
İngiltere'den AB'ye tehdit!
İstanbul'da büyük deprem bekleniyor mu?
Bakan Soylu duyurdu! Büyük operasyon başladı
Bakan Akar'dan NATO mesajı
Pekin'i kızdıran karar! ''Ortaya çıkacak tüm sonuçlardan sorumlusunuz''
Anlaşma imzalandı! Donanmanın motoru TÜMOSAN'dan
Değeri 325 milyar TL'yi buluyor! 5 yeni altın müjdesi kapıda
Kamu bankaları faiz indirdi
Dünyanın en iyisine Türkiye sahip olacak!
Deniz Karakaş: Gelinlikler kısaldı gözler ayakkabılarda
Türkiye'nin kilitlendiği olay: Müge Anlı'da günlerdir aranan Müslüme Yağal'ın son görüntüleri ortaya...
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı: İddiaları reddediyoruz
ABD iki yüzlülüğü! Türkiye'ye yasak kendilerine serbest
Örgüt elebaşları birbirine girdi
19 Kasım 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 15:30:00

Sinop'un maskotu oldu Trafik KÖPÜK'ten sorulur

ABONE OL

Trafik ışıklarının olmadığı Sinop'ta 13 yıldır aynı kavşakta görev yapan trafik polisi Halis Arslan'ı, sokak köpeği "Köpük" yalnız bırakmıyor. Arslan'ın yolu, yaklaşık bir yıl önce çevredeki esnafın "Köpük" adını verdiği sokak köpeği ile kesişti.

Trafik ışıklarının olmadığı Sinop'ta 13 yıldır aynı kavşakta görev yapan trafik polisi Halis Arslan'ı, sokak köpeği "Köpük" yalnız bırakmıyor. Arslan'ın yolu, yaklaşık bir yıl önce çevredeki esnafın "Köpük" adını verdiği sokak köpeği ile kesişti.

Yanına gelince su ve yiyecek verdiği köpek, Arslan'ın o günden sonra mesai saatleri içindeki en sadık arkadaşı oldu. Köpük, mesai boyunca Arslan'ın yanından bir an olsun ayrılmıyor. Arslan ile Köpük'ün dostluğu görenlerin de ilgisini çekiyor.

Her gün yanına gelen Köpük'ü görmediğinde gözlerinin onu aradığını ifade eden Arslan, "Sabah işe geldiğimde beni aracımı park ettiğim yerde bekliyor. Gün boyu yanımdan ayrılmıyor." dedi.

Arslan, sabah ve öğle saatlerinde yemek yerken Köpük'ün de karnını doyurduğunu belirterek, "Kendi ihtiyacım olmasa bile veya görev icabı kavşaktan ayrılamasam da gözüm hep onda. Mutlaka onu doyurmalıyım. Kısa süre de olsa mesaiye ara verip Köpük'ü doyuruyorum." diye konuştu. Rahatsızlanan köpeğin bir süre Sinop Belediyesine ait barınakta kaldığını söyleyen Arslan, şunları aktardı: "Son zamanlarda biraz rahatsızlanmıştı. Barınağa aldırdık, sağ olsunlar güzel bir şekilde tedavisi yapıldı. Yalnız Köpük'ün orada kaldığı dört gün süresince hiçbir şey yemediğini öğrendim. Aşırı üzüldüm. 'Böyle olmaz Köpük'ü tekrar yanıma getirin' dedim. Geldiğinde çok zayıflamıştı. Şimdi buluştuk, tekrar beraber görev yapmaya devam ediyoruz."

Esnaf Aynur Arslan da "Bizim de bir süredir dikkatimizi çekiyor. Halis Bey'i zaten biliyoruz, uzun süredir burada görev yapıyor. Şimdi Köpük ile görüyoruz devamlı ve çok mutlu oluyoruz. Dışarıdan bakınca çok güzel bir dostluk görüntüsü." dedi.

Etiketler : Sinop köpek köpük maskot
Güzellik sırrı bal!

Güzellik sırrı bal!
Klibini fotoğrafla çekti

Klibini fotoğrafla çekti
Ayaklarını yerden kesti

Ayaklarını yerden kesti
Temizlik yaparak Instagram'ı hızlandırın!

Temizlik yaparak Instagram'ı hızlandırın!
Erkek Severse ile dönüş yapıyor

Erkek Severse ile dönüş yapıyor
Aşka geldi

Aşka geldi
'Camdaki Kız' dondu

'Camdaki Kız' dondu
Emekli olmayı reddetmiş

Emekli olmayı reddetmiş
Doğada olmak bize çok iyi geldi

Doğada olmak bize çok iyi geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER