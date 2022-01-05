Sinop'un mantısı tescillendi

Bir santimetre kalınlığında açılan hamurla hazırlanan, yarısı cevizli, diğer yarısı sarımsaklı yoğurtla aynı tabakta servis edilen "Sinop mantısı"nın lezzeti tescillendi.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, AA muhabirine, girişimleri sonucu kente özgü mantının Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilerek koruma altına alındığını söyledi.

Gündoğdu, mantının hamurunun kulak şeklinde bükülmesi ve lezzeti sayesinde ülkede kendine önemli bir yer edindiğine dikkati çekerek, "Sinop denilince ilk akla gelen ürünlerden biri de mantıdır. Biz oda olarak kentimizin bu değerli ürününü tescil ettirmek suretiyle koruma altına aldırdık. Kentimize hayırlı olsun." dedi.