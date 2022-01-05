VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'daki hastanelerde aşı ve test kuyruğu
Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 325 kişi tutuklandı
Eşini öldüren 70 yaşındaki sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Balık Gölü tamamen dondu
Balık Gölü tamamen dondu
Balık Gölü tamamen dondu
Yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
Bir ülke daha kripto para madenciliğini yasakladı
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Milletimiz, bu engizisyon kafalı siyasetçileri unutmayacak
Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi! Hangi partinin kaç üyesi var?
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye
Ömer Çelik'ten CHP'ye Kur'an kursu tepkisi
İşte illere göre haftalık vaka sayısı
F-35'in 20 yıllık test süreci bitiyor
Yunanistan'da büyük panik! Eyvah Türkler yüzerek geliyor
Araba stokçularının oyunu bozuldu
Başkan Erdoğan'dan "Fethi Sekin" paylaşımı
Türkiye'yi "uçuracak" tesisler açılıyor
Dengeleri altüst edecek anlaşma devrede!
Marketlerde yeni dönem! Zorunlu hale getirildi
Kayseri'de PKK ve El Nusra'ya operasyon! Gözaltına alındılar
MSB: Saldırı hazırlığındalardı! 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Herkes kazanacak, rahat olun
05 Ocak 2022 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 17:30:00

Sinop'un mantısı tescillendi

ABONE OL

Bir santimetre kalınlığında açılan hamurla hazırlanan, yarısı cevizli, diğer yarısı sarımsaklı yoğurtla aynı tabakta servis edilen "Sinop mantısı"nın lezzeti tescillendi.

Bir santimetre kalınlığında açılan hamurla hazırlanan, yarısı cevizli, diğer yarısı sarımsaklı yoğurtla aynı tabakta servis edilen "Sinop mantısı"nın lezzeti tescillendi.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, AA muhabirine, girişimleri sonucu kente özgü mantının Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilerek koruma altına alındığını söyledi.

Gündoğdu, mantının hamurunun kulak şeklinde bükülmesi ve lezzeti sayesinde ülkede kendine önemli bir yer edindiğine dikkati çekerek, "Sinop denilince ilk akla gelen ürünlerden biri de mantıdır. Biz oda olarak kentimizin bu değerli ürününü tescil ettirmek suretiyle koruma altına aldırdık. Kentimize hayırlı olsun." dedi.

Etiketler : Sinop Sinop mantısı tescil
Hastaneden paylaşım

Hastaneden paylaşım
Telli duvaklı Diva

Telli duvaklı Diva
Arabası kolunda

Arabası kolunda
Teyzesinin prensesi

Teyzesinin prensesi
Kuliste tebrik etti

Kuliste tebrik etti
Yine geldim iki gözüm

Yine geldim iki gözüm
Yeni şarkısı ‘Mesafeler'

Yeni şarkısı ‘Mesafeler'
Yeni yıl pozu

Yeni yıl pozu
Bir tütüm eksikti

Bir tütüm eksikti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER