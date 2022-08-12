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12 Ağustos 2022 Cuma 00:55:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 00:55:00

Sinop'ta sağanak: Yollar göle döndü

Kaynak: İHA

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Sinop'un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi.

Su birikintisi, ana yollarda yer yer araçların lastik boyuna ulaştı.

Sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.

Etiketler : Sinop Boyabat ilçesi Sürücü
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