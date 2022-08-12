Sinop'ta sağanak: Yollar göle döndü
Kaynak: İHA
Sinop'un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi.
Su birikintisi, ana yollarda yer yer araçların lastik boyuna ulaştı.
Sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.
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