18 Haziran 2019 13:32 | Salı
Sinop'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
Sinop'ta, otomobilin devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Tarık Bölükbaş'ın kullandığı 34 CAD 833 plakalı otomobil, Erfelek ilçesi Tatlıca Şelaleleri mevkisinde, yol kenarındaki boş alana devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Kadir Güllükaya, Beyzanur Dere ve Gamze Kanık yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erfelek ve Sinop devlet hastanelerine kaldırıldı.
(AA)
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