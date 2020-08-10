  • BIST
    1075.52
  • Dolar
    7,3286
  • Euro
    8,6038
  • Altın
    475,2930
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda 640 litre asetik anhidrit ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 kişi yakalandı
MSB, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'e refakat ve koruma sağlandığını bu fotoğraf kareleriyle duyurdu
Rusya'da Türkiye için turizm hareketliliği başladı
Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı
İzmir'deki orman yangınıyla ilgili önemli gelişme
Rize'de yağmurla kayan toprağın altına aldığı otomobildeki 4 kişi kurtarıldı
LPG tankının altından 11 tabanca çıktı, 1 kişi tutuklandı
Muğla'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Sinop'ta 2 katlı ev küle döndü
Zelenskiy'den Belarus'a diyalog çağrısı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Dünya Tekvando Federasyonundan önemli kararlar
Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev ile su deposunu yıktı
Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması: Gerginliği artıran taraf Yunanistan'dır
Trump'ın kararı sonrası hisseler coştu
İran'dan Kovid-19 rakamlarının gizlendiği iddialarına yalanlama
Tartıştığı sevgilisini benzin döküp yaktı!
Şehitlerimizi uğurladık
Riva'daki kritik zirve sona erdi
Voleybolda fikstür belli oldu
Nijerya'da silahlı çetelere operasyon: 10 ölü
Lübnan Başbakanı Hassan Diyab istifa etti
Lübnan Başbakanı Diyab'a istifa baskısı
10 Ağustos 2020 Pazartesi 19:56:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 19:56:00

Sinop'ta 2 katlı ev küle döndü

Kaynak: İHA

ABONE OL

Sinop'ta 2 katlı bir ev çıkan yangında küle döndü.

Sinop'un Demirci köyünde bulunan iki katlı ev, gece saatlerinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıkması sonucu alevler içinde kaldı. Ev içerisinde bulunan 5 kişi yangın sonrası zor anlar yaşadı. Olayın meydana geldiği saatlerde ev sakinleri uyudukları için yangını sonradan fark ettiklerini belirttiler. İlk olarak yangını bir koku sonrası fark eden Şengül Kara(52) ve eşi Kadir Kara(54) evi tahliye etti. Yangın sonrası yangınzede ailenin imdadına komşuları ve itfaiye koştu. Küller içinde kalan evlerine çaresizce bakan aile, yetkililerden yardım istediklerini, zor durumda olduklarını ifade ettiler.

Yangın sonrası açıklamalarda bulunan Kadir Kara, "Yattıktan yaklaşık 10 dakika sonra eşim aradı. 'Aşağıda bir ateş yanıyor herhalde' dedi. Hemen ben yan odaya fırladım. Baktım ateş falan yok sonra dışarıya şöyle bir baktım. Çatı yanmış bayağı yanmış. Eşime yanıyoruz dedim. Sonra aşağıda misafir vardı, annem vardı onları kaldırmaya çalıştım. Camdan onları dışarı çıkarttım. Sonra eşim bir 20 dakika çıkamadı dondu kaldı orada onu tuttum ve zorla camdan çıkarttım. Şunu söyleyeyim itfaiye 25 dakika sonra geldi ve su doldurmaya gitmesi 20 dakikayı buldu. Buradaki itfaiyede yetersiz geldi. İtfaiye su doldurmaya gittiğinde ise ateş yükseldi eğer ilk seferde su yeterli olsaydı böyle olmayacaktı. Yangının sebebi olarak elektrik kontağından şüpheleniyoruz. Yeni bir ampül takmıştık, bundan olabilir. Kimseden şüphelenmiyorum. Kimsenin günahını alamam bu konu hakkında. Ayrıca emekliyim, bir tuğla dikecek bile durumum yok, yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER