Sinop Çatalzeytin – Ayancık Yenikonak devlet yolu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Proje kapsamında Sinop Çatalzeytin- Ayancık Yenikonak Devlet Yolu bölgesindeki yol yapım çalışmalarıyla heyelan bölgesi de ıslah edilerek kesintisiz ulaşım sağlanacak. Büyükdüz varyant projesiyle de projedeki tüm sanat yapıları, üstyapı ikmal işleri de Yapı ve Yapı İnşaat tarafından tamamlanacak.

Altyapı, üstyapı, karayolu, raylı sistemler, deniz geçişi boru hattı, su temini ve atık su, enerji ve çevre projeleriyle topluma, çevreye ve ekonomiye değer katan Yapı & Yapı İnşaat, Sinop Çatalzeytin- Ayancık Yenikonak Devlet Yolu yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.

Yapı ve Yapı İnşaat Proje Koordinatörü Çağatay Özkan Sinop sahil yolu projesiyle ilgili şunları söyledi:

"Sinop'ta yaşanan afetin yaralarının hızlı bir şekilde sarılmasıyla birlikte, bölgeye sosyal ve ekonomik olarak büyük bir ivme kazandıracak olan ve bölgenin en büyük yatırımlarından biri olan, toplam uzunluğu 39 km'lik Çatalzeytin- Ayancık Yenikonak sahil yolunda deniz doldurma, asfaltlama, köprü, viyadük ve yol yapım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyoruz. 39 km'lik yol yapım çalışmalarının 7.1 kilometresi ise bölünmüş yol olarak projelendirildi. Ayrıca güzergâh dahilinde 10 kilometre çift, 29 kilometre de tek şerit olmak üzere gidiş ve dönüş yol yapım inşaatı gerçekleştirilecek. Toplam uzunluğu 114.28 metre olan projede 2 adet köprü bulunmaktadır."

Özkan, projede özellikle Çatalzeytin- Helaldı heyelan bölgesinde yapılacak olan ıslah çalışmalarının bölgedeki ulaşımın kesintisiz devam etmesini sağlayacağı bilgisini verdi.