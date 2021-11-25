Sınıf hayal etti, öğretmenleri gerçekleştirdi

Van'ın Muradiye ilçesinde doğuştan bedensel engelli Zeliha Bulut'un sınıf ortamında ders işleme hayaline kayıtsız kalmayan öğretmenleri, Kızılay gönüllüleriyle, yaşadığı evdeki odasını sınıf haline getirdi. Okuldan getirdikleri sıra, öğretmen masası, yazı tahtası ve Atatürk köşesi gibi bir sınıf ortamında bulunması gereken tüm araç ve gereçleri temin eden öğretmenler, Bulut'un arkadaşlarıyla birlikte derse katılmasını da sağladı.

