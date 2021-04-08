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08 Nisan 2021 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 17:00:00

Sınıf başkanına çiftlik jesti

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Van Edremit'te Ertuğrul Gazi İlk ve Ortaokulu 5-A sınıfında yapılan sınıf başkanlığı seçimleri tatlı bir rekabete sahne oldu.

Sınıf başkanlığı için aday olan 11 yaşındaki Bejan Gül, seçilmesi halinde arkadaşlarını ilçedeki at çiftliğine götürme vaadinde bulundu. Bu sayede sınıf başkanı seçilen Bejan, sözünü yerine getirmek için biriktirdiği harçlıkların yetmeyeceğini fark edince Edremit Belediye Başkanı Say'a mektup yazarak yardım istedi.

Mektubunda, "Bu yıl sınıf başkanlığı için arkadaşlarımı at çiftliğine götürme sözü verdim. Ancak harçlığım yetmedi. Masrafların yarısını benimle paylaşır mısınız?" ifadelerine yer veren Gül'ün talebine kayıtsız kalmayan Say, "Sözü tutman çok önemli. Biriktirdiğin harçlıklar sende dursun. Arkadaşlarınla birlikte müsait olduğunuz bir gün bizim misafirimiz olun. Gözlerinden öpüyorum. Çocukların başkanı" şeklinde karşılık verdi.

Mektuplaşmanın ardından öğrencileri okuldan alan belediye ekipleri, ilçedeki Olimpik Binicilik Merkezi'ne götürerek atlarla buluşturdu. Daha sonra, okulu ziyaretinde çocuklarla bir araya gelen Say, "sözünün eri" olması ve seçim vaadini yerine getirme gayreti için Bejan'ı tebrik etti ve tablo hediye etti.

Etiketler : van edremit bejan gül
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