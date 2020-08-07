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07 Ağustos 2020 Cuma 09:23:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 09:23:00

Sinema salonları bugün itibariyle açılıyor... Peki yeni düzen nasıl olacak?

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Koronavirüs salgını nedeniyle Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan sinema salonları bugün itibariyle Cinemaximum Sinemaları ve Beyoğlu Sineması seyirciyle buluşuyor.

Bugün itibariyle Türkiye çapındaki sinemalarını kademeli olarak açmaya hazırlanan Cinemaximum’da sosyal mesafeli beyazperde zamanı başlıyor.

Sinemada dolu olan koltuğun önü, arkası, sağı ve solu boş olacak, teması en aza indirmek adına temassız ödeme ve temassız bilet kontrolü yapılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart’tan bu yana sinemaları kapalı olan CGV Mars Cinema Group yönetimi dün yaptığı online basın toplantısında yeni dönem için aldığı önlemleri açıkladı.

Cinemaximum’da açılışın ilk haftasında gösterime girmesi planlanan filmlerin bazıları şöyle: ‘Bayi Toplantısı’, ‘Nuh Tepesi’, ‘Gece Nöbeti’, ‘Araf 4: Meryem’, ‘Şeytanın El Kitabı’ 7 Ağustos’ta Bloodshot IMAX ve 4DX salonlarında vizyona girecek. Screen X salonlarda ise ‘Train to Busan’ sinemaseverlerle ile buluşacak. 14 Ağustos’ta IMAX’te Christopher Nolan’nın ‘Inseption’ı ve merakla beklenen ‘Tenet’ ise IMAX ve 4DX salonlarda 26 Ağustos’ta yerini alacak.

SALONLARDAKİ YENİ DÜZEN NASIL OLACAK?

-Salonlarda, tüm sosyal alanlarda olduğu gibi maske takma zorunluluğu uygulanacak.

Satılan koltuğun sağında ve solunda iki koltuk; önünde ve arkasında da birer sıra boş bırakılacak.

-Her 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenlenen fuaye alanlarındaki oturma alanlarını da sosyal mesafeye göre şekillendiren Cinemaximum, bilet kontrolünü temassız şekilde gerçekleştirecek.

-Seans araları, etkileşimi ve riski en aza indirmek adına 30 dakika aralıklı olacak. Bu arada salonlarda temizlik ve hijyen çalışmaları yapılacak.

-Tüm salonlar ve fuaye alanları nano gümüş teknolojisi ve onaylı dezenfektanlarla dezenfekte edilecek. Misafirlerin ve çalışanların sıkça temas ettiği gişe ve büfe deskleri, fuaye alanlarındaki merdiven korkulukları, salon kapıları, kiosk ekranları gibi alanlar da sık sık dezenfekte edilecek.

-Sinema salonlarındaki klimalar yüzde 100 dışarıdan temiz hava sirkülasyonu sağlayamaya uygun hale getirildi. Doğal havalandırmanın mümkün olduğu alanlarda da sık sık havalandırma yapılacak.

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