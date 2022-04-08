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08 Nisan 2022 Cuma 12:37:00 - Güncelleme:08 Nisan 2022 Cuma 12:37:00

Sinan Nazerzadeh: “Otomobildeki Çip Krizi 2023'de Sorun Olmayacak”

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İş insanı Sinan Nazerzadeh; “Sürekli gelişen teknoloji, değişen çevresel faktörler ve de bilgi artışındaki gelişmeler otomotiv sektöründe de büyük bir rekabetin yaşanmasına vesile olmuştur. Öyle ki otomobil sektöründe yaşanan sıkı rekabet koşullarında kaliteli üretim yapan firmaların öne çıkmasını sağlarken, birçok bilinen markalara olan ilgiyi daha da artırmıştır.

Otomotiv sektörü bilindiği gibi dünya ekonomisinin %5 gibi önemli bir kısmını oluşturuyor. Ulaşım, demir çelik, alt yapı ve hatta tedarikçilik sektörleriyle de doğrudan bağlantılı olan otomobil sektöründe pazar hızla büyümektedir. Pazarın büyümesi ise yoğun bir rekabet ortamını yaratmıştır. Söz konusu rekabet ortamında kaliteli üretim yapan firmalar diğerleri arasından sıyrılarak daha büyük bir müşteri kitlesi edinmektedir. Bu nedenle sektördeki pazar payı da her geçen dün daha da büyümektedir. Özellikle de Alman otomobil firmaları sektörün en bilinen markalarını yaratmayı başarmış ve rekabet ortamının daha da büyümesini sağlamıştır. Pandemi döneminde otomotiv sektöründe büyüyen çip krizi nedeniyle otomobil fiyatları birden dünya geneli artsa da, her geçen gün bu çip krizi sorunu çözülmekte ve de üretim düzenliliğe bağlanmaya başlamaktadır. 2023 sonlarında bu çip krizinin artık bir sorun olmayacağını uzmanlar sürekli bildirmekteler, o yüzden her yeni seri üretimde pandemi sürecindekinden daha uygun fiyatlara gerilediğini hepimiz yakından gözlemlemekteyiz. " sözlerini ifade etti.

Etiketler : Otomotiv sektörü Pandemi dönemi çip krizi İş insanı Sinan Nazerzadeh
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