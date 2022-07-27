Şimşir ağaçları 10 yıl sonra canlandı

Kaçkar Dağları Milli Park alanında yaklaşık 300 yaşında olduğu tahmin edilen, Türkiye'nin tek yaşlı şimşir ormanındaki ağaçlar, 10 yıl aradan sonra yeşermeye başladı. Ağaçlarda mantar ve şimşir yanığı hastalığı tespit edilmişti. TÜBiTAK desteğiyle yapılan çalışmalar sonrası ağaçlar tekrar hayata döndü.

