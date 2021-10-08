Simge camileri deriye resmediyor
İmam hatip lisesinden mezun olan müezzin Naci Barışan, resim sanatına ilgisi dolayısıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü bitirdi.
İmam hatip lisesinden mezun olan müezzin Naci Barışan, resim sanatına ilgisi dolayısıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü bitirdi. Mamak Şehitlik Camisi'nde müezzinlik görevini yürüten Barışan, boş zamanlarında ise atölyeye çevirdiği evinde resim çiziyor. İslam mimarisinin simge eserlerinden 50 camiyi deri üzerine çizen müezzin Barışan, önce Türkiye'de ardından ABD ve Avusturalya'da resim sergisi açmak istiyor.