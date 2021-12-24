Şimdiye kadarki en çarpıcı dinozor fosili

Çin'in Ganzhou kentindeki araştırmacılar, ilk olarak 2000 yılında bulunan ve korumaya alınan bir dinozor yumurtasını incelediler ve içinde çok iyi korunmuş bir embriyoyla karşılaştılar. 66 milyon yıl boyunca neredeyse hiç bozulmadan günümüze kadar korunan embriyonun 'dişsiz theropod', ya da diğer adıyla 'oviraptorosaur' türünden olduğu düşünülüyor.



Baby Yingliang olarak adlandırılan embriyonun türü, günümüzden 100 milyon yıl ila 66 milyon yıl önce Geç Kretase döneminde, günümüzde Asya ve Kuzey Amerika dediğimiz topraklarda yaşıyordu.

Araştırmacı Dr. Fion Waisum Ma, keşfedilen embriyonun "tarihte bulunan en iyi dinozor embriyosu" olduğunu açıkladı. Embriyo, araştırmacılara dinozorlar ve modern kuşlar arasındaki bağlantı hakkında da önemli bir ipucu verdi. Fosil, embriyonun, kuşlarda yumurtadan çıkmadan kısa bir süre önce görülen bir davranış olan içine doğru çekilme davranışını gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Dr. Ma, yaptığı açıklamada bunun modern kuşlardaki bu tür davranışların ilk olarak dinozor ataları arasında ortaya çıktığını ve evrimleştiğini gösterdiğini belirtti. Araştırma ekibinde yer alan paleontolog Prof. Dr. Steve Brusatte de bunun şimdiye kadarki en çarpıcı dinozor fosillerinden biri olduğunu, embriyonun da kuluçkanın eşiğinde olduğunu paylaştı.

Baby Yingliang isimli embriyo, 27 santimetre uzunluğa sahip ve 17 santimetrelik bir yumurtanın içinde bulunuyor. Bu yumurta, ilk olarak 2000 yılında ortaya çıkarılmış ve 10 yıl süreyle depoda tutulmuştu. En sonunda yumurtanın bulunduğu müzede inşaat çalışmaları başlamasıyla araştırmacılar, eski fosilleri ayıklarken dikkatlerini bu yumurtaya verdiler.