Şimdi tacizciler düşünsün
Diyarbakır'da kadınlara ücretsiz ‘kendini savunma' eğitimi verilmeye başlandı. Katılımcılar kapkaççı ve tacizcilere karşı yakın dövüş ve korunma yöntemleri öğreniyor.
ÜÇ AY EĞİTİM ALACAKLAR
İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Pars Taktik Savunma İle Kadınlarımız Daha Güvende" projesi kapsamında Diyarbakır'da kadınlara "Şiddete hayır" temasıyla teknik ve pratik eğitim veriliyor. Kadınlara, şiddete karşı neler yapılması gerektiği konusunda yakın dövüş ve korunma yöntemleri öğretiliyor. Diyarbakır'daki belediyelerinde destek verdiği proje kapsamında, kadınlar evlerinden servisle alınarak eğitim görecekleri merkeze getiriliyor. 14 ila 40 yaş arası kadınlara Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Yılmaz ile eğitmenleri tarafından yakın dövüş ve korunma yöntemleriyle ilgili eğitim veriliyor. 3 ay devam edecek çalışma kadınlara ücretsiz olarak veriliyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLİ
Merkezde bir araya gelen kadınlar öncelikle ısınma hareketleri ile çalışmalarına başlıyor. Ardından yakın dövüş teknikleri konusunda bilgilendirildikten sonra karşılıklı eğitimlerine başlıyor. Kadınlara, zaman zaman kendilerine yönelik bir taciz veya kapkaç olayına karşı nasıl davranacakları gösteriliyor. Kadınlar aldıkları eğitimle zaman zaman olumsuzluklara karşı sanki o anları yaşıyorlarmış gibi karşısındaki eğitmen erkeğe tokat veya yumruk sallıyor. Eğitimen Mücahit Yılmaz, "Amacımız kadınları şiddete karşı bilinçlendirmek, kendilerini nasıl savunmaları gerektiğini öğretmek. Kadınların yoğun bir ilgisi var. Her yaş grubundakiler gelerek eğitim alıyor. İçişleri Bakanlığı destekli projeye" dedi.
- Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden stajyer inşaat mühendisi toprağa verildi
- İsot mesaisi yapanlara güneş uyarısı
- İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
- Isparta'da Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
- 16 Ağustos 2022 Salı günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?
- Hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu