Şimdi tacizciler düşünsün

ÜÇ AY EĞİTİM ALACAKLAR



İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Pars Taktik Savunma İle Kadınlarımız Daha Güvende" projesi kapsamında Diyarbakır'da kadınlara "Şiddete hayır" temasıyla teknik ve pratik eğitim veriliyor. Kadınlara, şiddete karşı neler yapılması gerektiği konusunda yakın dövüş ve korunma yöntemleri öğretiliyor. Diyarbakır'daki belediyelerinde destek verdiği proje kapsamında, kadınlar evlerinden servisle alınarak eğitim görecekleri merkeze getiriliyor. 14 ila 40 yaş arası kadınlara Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Yılmaz ile eğitmenleri tarafından yakın dövüş ve korunma yöntemleriyle ilgili eğitim veriliyor. 3 ay devam edecek çalışma kadınlara ücretsiz olarak veriliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLİ



Merkezde bir araya gelen kadınlar öncelikle ısınma hareketleri ile çalışmalarına başlıyor. Ardından yakın dövüş teknikleri konusunda bilgilendirildikten sonra karşılıklı eğitimlerine başlıyor. Kadınlara, zaman zaman kendilerine yönelik bir taciz veya kapkaç olayına karşı nasıl davranacakları gösteriliyor. Kadınlar aldıkları eğitimle zaman zaman olumsuzluklara karşı sanki o anları yaşıyorlarmış gibi karşısındaki eğitmen erkeğe tokat veya yumruk sallıyor. Eğitimen Mücahit Yılmaz, "Amacımız kadınları şiddete karşı bilinçlendirmek, kendilerini nasıl savunmaları gerektiğini öğretmek. Kadınların yoğun bir ilgisi var. Her yaş grubundakiler gelerek eğitim alıyor. İçişleri Bakanlığı destekli projeye" dedi.