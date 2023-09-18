Silivri'de fabrikada çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü
Kaynak: AA
İstanbul Silivri'de, otluk alanda çıkarak bir plastik ambalaj fabrikasına sirayet eden ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangını, yol kenarındaki kuru otları yakarak başlattığı tespit edilen şüpheli yakalandı.
Alipaşa Mahallesi'ndeki otluk alanda, saat 12.38'de, çıkan yangın, bitişiğindeki plastik fabrikasının bahçesinde bulunan plastik konteynerlere sıçradı.
Kısa sürede büyüyen yangına, 12 itfaiye ile 11 AFAD ekibi müdahale etti.
Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü.
Soğutma çalışmaları başlatılan yangının, bir zanlının, yol kenarındaki kuru otları yakmasıyla başladığı tespit edildi.
Kimliği belirlenen E.K. gözaltına alınırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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