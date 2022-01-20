Silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde, silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun, 33 yaşındaki Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti.

Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

Saldırganın hemşireyi daha önce de rahatsız ettiği belirlendi

Olay yerine giden polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı.

İl dışından geldiği belirtilen ve 20 ayrı suç kaydı olan saldırganın daha önce de bir çocuk annesi hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Valiliği, şüpheliye ait arşiv araştırmasında "Kasten Yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik" gibi suçlardan kaydının olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Kaçan saldırgan Rahmi Uygun, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Bağcılar'da bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

SAĞLIK BAKANI KOCA: KATİL ZANLISI CEZASINI ÇEKECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kartal'da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.