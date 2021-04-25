Sil baştan hayat

Bursa'da Üroloji Uzmanı Ahmet Köse ile Radyoloji Uzmanı Hale Kabacaoğlu'nun tek çocukları olan Neslihan Köse, 2001 yılında banyoda karbonmonoksit gazından zehirlendi. Dr. Kabacaoğlu, Neslihan'ın duran kalbini, yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırdı. Bitkisel hayata giren Neslihan aylar sonra, hafızası silinmiş olarak gözlerini açtı. Annesi, 21 yaşındaki Neslihan'ı yeni doğan bir bebek gibi 3 sene altını bezledi, ardından da yemek yeme ve tuvaletini giderme gibi temel eğitimler verdi.



EVİN TÜM DUVARLARINI KIRDIRDI



Hale Kabacaoğlu, kızının yürürken çarptığı evin iç duvarlarını yıktırdı, kapıları kaldırdı. Evin çeşitli noktalarına ayna yerleştiren Hale Kabacaoğlu, kızının odalardaki hareketlerini gözlemlemeye başladı. Kabacaoğlu, Neslihan'ın öğrendiklerini kolay unutması için çareyi, duvarlara yazı yazmakta buldu. Havlu, diş macunu, lavabo, ayna gibi materyallerin üzerine yazılan yazılarla Neslihan'ın bu objelere, hatırlatma ihtiyacı duymadan ulaşmasını sağladı. Anne kızın mücadelesi halen daha sürüyor.

FOTOĞRAF VE YAZILARLA HATIRLATTI



Anne Hale Kabacaoğlu, "Özellikle banyoda, havlu, diş fırçası, diş macunu gibi eşyaların üzerine isimlerini yazdım. Böylece, onları hatırlamasını sağladım. Fotoğraflarla da yüzünü nasıl yıkayacağını, dişini ne şekilde fırçalayacağını, nasıl kurulacağını anlattım" dedi.