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25 Nisan 2021 Pazar 18:05:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 18:05:00

Sil baştan hayat

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20 yıl önce banyo yaparken zehirlenip kalbi duran Neslihan'ı annesi kalp masajıyla hayata döndürdü. Genç kız, yıllar sonra bitkisel hayattan çıktığında hiçbir şey hatırlamıyordu. Annesi önce konuşmayı sonra da okuma yazmayı öğretti. Şimdi de hayata dair ne varsa her şeyi sırayla anlatıyor.

Bursa'da Üroloji Uzmanı Ahmet Köse ile Radyoloji Uzmanı Hale Kabacaoğlu'nun tek çocukları olan Neslihan Köse, 2001 yılında banyoda karbonmonoksit gazından zehirlendi. Dr. Kabacaoğlu, Neslihan'ın duran kalbini, yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırdı. Bitkisel hayata giren Neslihan aylar sonra, hafızası silinmiş olarak gözlerini açtı. Annesi, 21 yaşındaki Neslihan'ı yeni doğan bir bebek gibi 3 sene altını bezledi, ardından da yemek yeme ve tuvaletini giderme gibi temel eğitimler verdi.

EVİN TÜM DUVARLARINI KIRDIRDI

Hale Kabacaoğlu, kızının yürürken çarptığı evin iç duvarlarını yıktırdı, kapıları kaldırdı. Evin çeşitli noktalarına ayna yerleştiren Hale Kabacaoğlu, kızının odalardaki hareketlerini gözlemlemeye başladı. Kabacaoğlu, Neslihan'ın öğrendiklerini kolay unutması için çareyi, duvarlara yazı yazmakta buldu. Havlu, diş macunu, lavabo, ayna gibi materyallerin üzerine yazılan yazılarla Neslihan'ın bu objelere, hatırlatma ihtiyacı duymadan ulaşmasını sağladı. Anne kızın mücadelesi halen daha sürüyor.

FOTOĞRAF VE YAZILARLA HATIRLATTI

Anne Hale Kabacaoğlu, "Özellikle banyoda, havlu, diş fırçası, diş macunu gibi eşyaların üzerine isimlerini yazdım. Böylece, onları hatırlamasını sağladım. Fotoğraflarla da yüzünü nasıl yıkayacağını, dişini ne şekilde fırçalayacağını, nasıl kurulacağını anlattım" dedi.

Etiketler : bursa neslihan köse bitkisel hayat
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