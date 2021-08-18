VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:30:00

Siirt'te yüzme bilmeyen kalmasın

ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Siirt'in Baykan ilçesinde portatif havuz kuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Siirt'in Baykan ilçesinde portatif havuz kuruldu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde 16 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde portatif havuzda yüzme antrenörleri eşliğinde serinliğe kulaç atan öğrenciler, sıcak havada serinlemenin mutluluğunu yaşadı.

Etiketler : Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüzme Bilmeyen Kalmasın Siirt Baykan ilçesi
Markalarını tanıttılar

Markalarını tanıttılar
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
Babamın soyadını kullanma artık

Babamın soyadını kullanma artık
‘Setlere zamanım yok'

‘Setlere zamanım yok'
Buruk ziyaret

Buruk ziyaret
Sevgilisinin ailesiyle tanışacak

Sevgilisinin ailesiyle tanışacak
Modada Hadise çıkacak

Modada Hadise çıkacak
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı
Klipte gelin oldu

Klipte gelin oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER