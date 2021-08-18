18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:30:00
Siirt'te yüzme bilmeyen kalmasın
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Siirt'in Baykan ilçesinde portatif havuz kuruldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Siirt'in Baykan ilçesinde portatif havuz kuruldu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde 16 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde portatif havuzda yüzme antrenörleri eşliğinde serinliğe kulaç atan öğrenciler, sıcak havada serinlemenin mutluluğunu yaşadı.