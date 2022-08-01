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01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:30:00

Siirtlileri korkutan ses

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Siirt'in merkez Meydandere köyünde yaşayanlar, 2 haftadır yer altından sesler geldiği ve birkaç saniye süren sarsıntılar olduğunu ileri sürerek, AFAD'a başvurdu.

Siirt'in merkez Meydandere köyünde yaşayanlar, 2 haftadır yer altından sesler geldiği ve birkaç saniye süren sarsıntılar olduğunu ileri sürerek, AFAD'a başvurdu. Köylülerin talebi üzerine jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, köyde inceleme yaptı. Muhtar Necmettin Baykara ara sıra gelen ses ve meydana gelen sarsıntıların çok kısa sürdüğünü ve özellikle gece saatlerinde bu sesler üzerine uyandıklarını anlattı.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun "Köyün içinde birtakım keşif ve incelemelerde bulunduk. Köyün etrafından özellikle yüksek kesimdeki arazilerde meydana gelebilecek yarılma açılmalar var mı diye jeoloji mühendisleriyle araştırma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda hazırlayacağımız jeolojik etüt raporlarını yetkili makamlara ileteceğiz. Köy muhtarının iddia ettiği seslerin nedenini bilmemekteyiz. Bunu ilerleyen zamanlarda tespit edeceğiz" dedi.

Etiketler : Siirtlileri korkutan ses AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun AFAD
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