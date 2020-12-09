Sigarayı bıraktı 3 yılda 10 bin lira biriktirdi

Her gün sigara için harcadığı parayı biriktirmeye karar veren 49 yaşındaki Selahattin Ağcık, çöp kovasını kumbaraya dönüştürdü. İçine her gün bir paket sigara parası atan Ağcık, 3 yılda 10 bin lirayı aşkın para biriktirdi.



İlçede pazarcılık yapan Ağcık, sigarayı bırakarak hem daha sağlıklı kaldığını hem de para biriktirdiğini söyledi. Şimdiye kadar kovayı üç kez parayla doldurmayı başardığını dile getiren Ağcık, "Çöp kovasının kapağını bantla kapatıyoruz. Kapağına ise para koymak için delik açtık, buradan içine parayı atarak biriktiriyorum" dedi.

Ağcık, sigarayı aralıksız 30 yıl içtiğine dikkati çekerek şunları söyledi: "Keşke daha önce bıraksaydım, çok pişmanım. Eğer ben 30 yılın parasını biriktirmiş olsaydım şimdi iki evim olurdu" diye konuştu. Sigara içenlere bırakma çağrısında bulunan Ağcık, "Ben başardım, onlar da başarabilir. İmkansız olsa ben bırakamazdım çünkü 30 yıl içtim. Demek ki bırakılabiliyormuş."