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24 Ocak 2021 Pazar 23:54:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 09:24:00

Sıfır maliyetli doğadan sanat

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Doğadan topladığı tohum, yaprak, dal, tomurcuk, yemiş, ağaç kabuğu gibi malzemelerle takılar tasarlayan Gizem Gül Taşçı, doğa sevgisini sanatla harmanlıyor.

Tasarımlarında kullandığı yapıştırıcılarda ve yan ürünlerde zararlı kimyasal ve hayvansal ürün kullanmayan Gizem Gül Taşçı, sattığı takılardan elde ettiği gelirin yüzde 5'ini de doğa alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile paylaşıyor.

Çocukluğundan beri doğadan bir şeyler topladığını ve topladıklarıyla da yeni bir şeyler üretmeyi, anlam yaratmayı sevdiğini ifade eden Taşçı, "Bu ilgi bu yaşımda bir iş kurmamı sağladı. Gerçekten de doğadan ekmek yiyorum diyebilirim. Evimde de doğadan birçok tasarım var. Aslında doğayı yanımda hissetmeyi seviyorum. Tasarımlarımda meşe palamudu, at kestanesi ve narenciyeyi çok fazla kullanıyorum. Bunun yanında takılarımı menengiç, ıhlamur ve pavlonya tomurcuğu gibi tohum, tomurcuk, yaprak ve dallarla yapıyorum. Doğada olmayı çok seviyorum, onlarla tasarım yapmayı da." diye konuştu.

Etiketler : Gizem Gül Taşçı doğa sanat
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