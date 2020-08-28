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28 Ağustos 2020 Cuma 12:05:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 12:05:00

Şifa var diye başka illerden bile geldikleri kuyu mikrop yuvası çıktı

Kaynak: İHA

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Muş'taki bir kuyudan çıkan suyun şifa kaynağı olduğu böbrek taşlarını düşürdüğü iddia ediliyor, bir çok ilden vatandaşlar oraya akın ediyordu. Suyun analiz sonuçları herkesi şoke etti. Şifalı sanılan su mikrop yuvası çıktı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Muş'taki bir kuyudan çıkan ve böbrek taşını erittiği iddia edilen suyun analiz sonuçlarının çıktığını ve şifalı zannedilen suyun mikrop dağıttığını söyledi.

Merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşali köyü yakınındaki bir kuyudan çıkan ve böbrek taşını erittiği iddia edilen suyun analiz sonuçları çıktı. Haziran ayında analiz için alınan su numuneleri olumsuz sonuçlandı. Her gün çevre il, ilçe ve köylerden kuyuya gelen vatandaşlar, halen suyun şifa dağıttığına inanarak bidonlarla evlerine su taşıyor.

Analizi yapılan suyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MŞÜ Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Muş’un Gümüşali köyünde yer alan, vatandaşların böbrek taşlarını erittiğine inandıkları suyla alakalı uluslararası akredite bir laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarının ellerine ulaştığını söyledi.

“SUDA YOĞUN MİKTARDA DA BAKTERİ BULUNMAKTADIR”

İlk değerlendirmelerin suyun içilebilir olmadığı yönünde olduğunu ifade eden Dölek, “Suda olması gerekenin üç katı nitrat, olması gerekenden çok fazla kalsiyum yer almakta ve suda yoğun miktarda da bakteri bulunmaktadır. İlk günden itibaren ifade ettiğimiz şekliyle analiz sonuçları olmadan suyun tüketilmesinin insan sağlığı için zararlı olabileceğini söylemiştik. Sonuçlarda söylediğimizi teyit eder vaziyette. Vatandaşlarımızın bu suyu tüketmemesi kendi sağlıkları açısından oldukça önemli” dedi.

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