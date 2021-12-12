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12 Aralık 2021 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 16:30:00

Şifa ararken çiftlik kurdu

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Almanya'da doğup büyüyen Derya Sözen, kayınpederinin kanser hastalığına yakalanmasının ardından Samsun'da onun yanında yaşamaya başladı.

Almanya'da doğup büyüyen Derya Sözen, kayınpederinin kanser hastalığına yakalanmasının ardından Samsun'da onun yanında yaşamaya başladı.

Kanser tedavisinde manda sütünün iyi geleceği tavsiyesi üzerine birkaç hayvan alıp eşiyle beslemeye başlayan Sözen'in, şimdi 250 büyükbaş sürüsü oldu.

Eşinin köyünde 10 dönümlük alanda kurdukları çiftlikte manda yetiştirmeye başladıklarını belirten Sözen, "Mandaları çok seviyorum. Tamamen doğal ve stressiz ortamda ailemle manda yetiştiriyoruz." dedi. Bütün gününü mandalarla geçirdiğini anlatan Sözen şöyle devam etti: "Sabahları erken kalkıp sporumu yapıyorum. Çocukları okula gönderiyorum. Daha sonra ahıra geçip mandaların süt sağımını ve bakımını, beslenmesini yapıyorum. Burada ineklerimiz, tavuklarım ve atlarım var. Çok mutlu ve huzurlu bir hayat sürüyoruz. Kimse inanamıyor burada mandacılık yaptığıma. Dışarıda modern giyinip eve gelip bu kıyafetleri giyip nasıl ahırda çalıştığıma inanamıyorlar ama çok huzurlu bir hayat. İlk başlarda çekindim ama şu an hayvanlar bana daha alışkın diyebilirim. Onlara sevgiyle yaklaşınca onlar da o şekilde geliyor. Şehir hayatı insanı yoruyor ama hayvanlarla ilgilenmek, traktörle işler yapmak, yem götürmek, buzağı emzirmek terapi gibi, huzur veriyor, sakinleştiriyor beni."

Elde ettikleri sütten yoğurt, kaymak ve peynir ürettiklerini dile getiren Sözen, Avrupa ile bağlarını koparmadığını, zaman zaman Almanya ve Hollanda'ya giderek manda çiftliklerini gezdiğini, işini nasıl büyütebileceği konusunda araştırma yaptığını aktardı. Bayram Sözen ise "Bu işi bu kadar ilerletmemizin yegane sebebi eşim. Zorluklarla karşılaştık fakat çocukluk hayalimdi çiftliğimiz, hayvanlarımız olsun, çocuklarımızı doğal ortamda büyütelim. Bunu gerçekleştirmiş oldum." diye konuştu.

Etiketler : Şifa ararken Derya Sözen ALMANYA KANSER
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