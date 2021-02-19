Şiddete karşı kick boks

Adıyaman'da kadınların şiddete karşı kendini koruyabilmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 'kick boks' kursu açıldı. Beklenenden fazla ilgi gören kursta kadınlar kendilerini savunmayı öğreniyor.



60 KADINLA START VERİLDİ

Adıyaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kadınlara yönelik 'kick boks' kursu açıldı. Şimdilik 60 kadın haftanın iki günü katıldıkları kursta şiddet, gasp, taciz gibi anlarda kendilerini nasıl savunacaklarını öğreniyor.

YURT GENELİNE YAYILMALI

Saldırı anında ne yapmaları gerektiği konusunda eğitimler alırken, fiziksel olarak da kendilerini geliştirmek için ter döküyor. Kick Boks Milli Takım Antrenörü Haluk Erdoğan, bu eğitimlerin yurt geneline yayılması gerektiğini söylüyor.

Kursa katılan ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Leyla Ağır (31) "Mesleğim gereği kendimi savunmak ve olası şiddet olaylara karşı koyabilmek için kick boksa başladım. Tüm kadınlardan da bu sporu öğrenerek kendilerini savunacak eğitim almalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.



Tıp Fakültesi öğrencisi Zeliha Acar (22) sağlıklı olmak ve savunma sporu öğrenmek için kursa katıldığını belirterek, "Türkiye'de son süreçte hem kadınlara hem de sağlık çalışanlarına şiddet çok arttı" ifadelerini kullandı.

