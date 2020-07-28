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28 Temmuz 2020 Salı 12:02:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 12:02:00

Sıcaktan bunalanların adresi: Kapuzbaşı Şelaleleri

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Aladağlar Milli Parkı içinde yer alan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri kentin gürültüsünden ve sıcağından kaçmak isteyenleri ağırlıyor.

Aladağ'ın zirvesinde kar ile buzullardan beslenen Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, yaklaşık 80 metreden dökülen buz gibi suyuyla yaz sıcaklığında bunalan turistlerin uğrak yeri haline geldi.

Aladağ Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan şelaleler, hem Kayseri'den hem de diğer illerden gelen doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kayseri kent merkezine 190 kilometre, Adana'nın Aladağ ile Kozan ilçelerine de 40 kilometre uzaklıkta olan ve 500 metrekarelik alanda 7 şelaleden oluşan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, misafirlerine görsel şölen sunuyor.

Doğa harikası şelaleler, dağ yamaçlarından birbiri ardına akarken, ziyarete gelenleri hem görsel yönden cezbediyor hem de yaz aylarının kavurucu sıcaklarında sesiyle huzur veriyor, buz gibi suyuyla serinletiyor.

Ziyaretçilerden Serdar Kılıç, AA muhabirine, salgın sürecinde güvenilir bir ortam istedikleri için Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'ni tercih ettiklerini söyledi.

Kılıç, güzel bir ortamla iç içe olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Nevşehir'den Kapuzbaşı Şelalesi için geldik. Şelaleye bakıp onu seyretmek için buradayız. Gerçekten çok güzel bir yer. Havalar çok sıcak ama burası çok serin bir ortam. Şelale, beklentilerimi karşıladı. Kapuzbaşı Şelaleleri hem serinlik olarak hem görsel güzellik olarak gezilmesi görülmesi gereken bir yer. Pandemi süreci olduğu için insanlar burada ve genel olarak da kurallara uyuluyor."

"HUZUR VERİCİ BİR YER"

Cihangir Uygun da şelaleleri görebilmek için ailesiyle Kahramanmaraş'tan geldiklerini söyledi.

Beklentilerinin üzerinde bir doğal ortamla karşılaştıklarını anlatan Uygun, şöyle devam etti:

"Kapuzbaşı Şelaleleri'ne gelebilmek için 4,5 saat yol çektim ama gerçekten buna değdi. İlk defa geldim, muhtemelen bundan sonra da her yıl gelirim. Huzur verici bir yer. Oturup doğayı izliyorsun, suyu dinliyorsun, adeta görsel şölen var. Gerçekten harika. Buraya hala gelmeyen varsa hiç zaman kaybetmeden gelsin. Pandemi süreci olduğu için ilk başta bir yayla aramıştık ama burayı görünce hiç tereddüt etmeden geldik. Pandemi sürecinde yaklaşık 3,5 ay hiç bir yere çıkmadık ve hep evdeydik. Şimdi buranın keyfini çıkaracağız."

Ömer Varol ise Kapuzbaşı Şelaleleri'nin insanların dinlenebileceği keyifli bir yer olduğunu belirterek, herkesi bu mekanı görmeye davet etti.

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