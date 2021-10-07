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07 Ekim 2021 Perşembe 19:26:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 19:26:00

Sıcaklıklar yarından itibaren artacak

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Hava sıcaklıklarının yarından itibaren yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarına, güney ve iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, hava sıcaklığı gelecek 3 günlük periyotta ülke genelinde artacak.

Sıcaklıkların kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 25-26-28, İstanbul'da 21-20-21, İzmir'de 29-27-28, Adana'da 33-33-34, Samsun'da 21-22-21, Erzurum'da 15-17-18 ve Şanlıurfa'da 30-32-33 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Etiketler : Sıcaklık mevsim normalleri Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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