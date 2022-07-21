Sıcaklarda bol bol su için ve yürüyüş yapın

Sıcakların artışıyla hareket azalır. Günün uygun saatlerinde (sabah saatleri veya akşam saatlerinde) açık havada olmaya çalışın. Aileniz ve arkadaşlarınızla açık hava planları yapın. Yürüyüşe çıkın. Seçtiğiniz bir spor oyunu için arkadaşlarınızla bir araya gelin veya bahçe işi yapın. Amerikan Hastanesi'nden Uzm. Dyt. Damla Demirtürk Albayrak "Sıvı tüketimi önemli. Dehidrasyonu önlemek için su alımınızı takip edin. Sıcak havalarda terleme olduğu için, elektrolit kaybı da olmaktadır. Su alımınızı artırıp, kafein alımınızı azaltın. Günlük sıvı alımınızı -ideal kilonuza göre- 30 ml/gün şeklinde hesaplayabilirsiniz" dedi. Uzm. Dyt. Damla Demirtürk Albayrak "Öğünlerinizin hafif içerikler olmasına özen gösterin. Yaz sebzelerini ana öğünlerinizde tercih edebilirsiniz; örneğin taze fasulye, salatalık, taze börülce, enginar, patlıcan, semizotu gibi. Serinletici olarak yaz meyvelerinden karpuz, kavun, kiraz, çilek, erik, kayısı tüketimi sizi mutlu edebilir. Tabii porsiyon kontrolüne de dikkat etmek gerekir. Bu meyve ve sebzeler vitamin, mineral ve lif (posa) içeriği açısından iyi kaynaklardır" diye de ekledi.

