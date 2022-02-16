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16 Şubat 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 08:30:00

Sıcak uygulama, büyüme ağrısını dindirir

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Uzmanlar, her 100 çocuğun 30'unda büyüme ağrısı görüldüğünü söyledi.

Uzmanlar, her 100 çocuğun 30'unda büyüme ağrısı görüldüğünü söyledi. Sıklıkla 4 ile 12 yaşlarında görülen büyüme ağrısı hakkında bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevcan Dablan, "Her yüz çocuğun otuzunda karşılaştığımız büyüme ağrısı, sıklıkla; bacaklarda (uyluklarda, baldırlarda ve diz arkasında), bel ve kollarda görülmektedir" dedi. Akşamüzeri ve geceleri ortaya çıkan büyüme ağrısının, birkaç dakika, nadiren de birkaç saat sürebildiğini belirten Uzm. Dr. Dablan, "Büyüme ağrısı yaşayan çocuğun eklem hareketlerinde ağrı yoktur ve yürümesinde zorluk olmaz. Sıcak uygulama, masaj yapılması, şiddetli durumlarda ise ağrı kesici işe yarayabilir. Travma öyküsü eklemlerde bir bölgede şişlik kızarıklık varsa; ateş, topallama, olağan dışı döküntüler, iştahsızlık, yorgunluk veya halsizlik eşlik ediyorsa, mutlaka doktora başvurulmalıdır" diye konuştu.

Etiketler : Sıcak uygulama Uzm. Dr. Dablan Çocuk Sağlığı
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