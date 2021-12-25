SEZGİLERİNİZLE KARAR ALMAKTAN ÇEKİNMEYİN

25 Aralık günü Venüs ile Plüton kavuşacaklar. İkili ve sosyal ilişkilerde güç savaşlarından kaçının. Kin, intikam, kıskançlık ve paranoya ile harekete geçmeyin. Kendi içinize dönün, en derin arzularınız ile yüzleşin. Kendinizle olan ilişkinizi sorgulayın. 27 Aralık günü Merkür ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Bırakın hayal gücünüz size yön göstersin. Aldığınız kararlarda sezgilerinize güvenin. İdealleriniz için harekete geçin.



ESKİ AŞKTAN HABER

29 Aralık günü Jüpiter balık burcundaki seyahatine başlayacak. Mayıs ayına kadar sürecek bu yolculukta dünyaya ve bizlere iyileşme fırsatları sunacak. Manevi değerlerimiz daha fazla önem kazanacak. Dünyada sular ve denizlerle ilgili konular gündemde önemli bir yer tutmaya başlayacak.

Aynı gün Merkür ile Venüs kavuşacaklar. Yaratıcılığınız ön plana çıkacak. Diplomatik davranarak karşı tarafı ikna etmeniz mümkün olacak. Flört etmek ve bir ilişkiye başlamak için harika bir günde olacaksınız. Hayattan keyif aldığınızı hissedeceksiniz. Eski sevgiliden haber almanız da mümkün görünüyor. 30 Aralık günü Mars ile Satürn arasında olumlu etkileşim var ve Merkür ile Plüton kavuşacak. Hayatınızı yeniden yapılandıracak ve yeni bir düzen oluşturacak bir girişimde bulunabilirsiniz. Sezgilerinize güvenin. Hayatın getirdiği sorumlulukları kabul etmekten çekinmeyin.

YILIN SON GÜNÜNDE!

Yılın son gününde Merkür ile Mars ve Plüton paralel olacaklar. Yeni yıla girerken hayatınızı değiştirecek cesur kararlar alabilirsiniz. Ancak Merkür gerilemesinin gölgeli günleri başlayacağı için, aldığınız kararları şubat ayından itibaren uygulamanızı öneriyorum. Karma rüzgarlarının sert eseceği 2022 yılında, iyi niyetinizi korumanızı diliyorum. Dengeli ve idrak sahibi olmaya çalışın. Bütünün iyiliği için olan tüm dilekleriniz gerçek olsun.

KOÇ;

Eşiniz ya da partneriniz ile ilişkinizde duygusallık ön planda olacaktır. Duygularınızda bazı ani iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinizi dengede tutmalı ve iletişim şeklinize dikkat etmelisiniz. Çünkü duygularınızın iniş çıkışlı olması karşı tarafa sizi olduğunuzdan farklı göstermenize sebebiyet verebilir. Geçmiş konuları gündeme getirebilir ve beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. Bunun yerine birlikte seyahat planları yapabilir ve yeni yerler keşfetmenin tadına varabilirsiniz. 2 Ocak Pazar günü Oğlak burcunda yaşanacak Yeni Ay ile birlikte kariyer ve toplum önü statünüz konusunda hareket zamanı.

BOĞA

Maddi kaynaklarınızın gündemde olacağı bu hafta harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Ticaret işleri ile ilgili bir gündeminiz varsa karar almanızı gerektirecek durumlarda dikkatli olmanızı öneririm. Duygusal iniş çıkışlarınız sizi yanıltabilir. Eviniz aileniz ve yakın çevreniz ile iletişim açısından baktığımızda duygusal durumunuzun olduğunuzdan daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Onlarla daha sıcak ve samimi ilişkiler kurmalısınız. Kısa seyahat planları yapabilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. 2 Ocak Pazar günü Oğlak burcunda yaşanacak Yeni Ay ile birlikte uzak bağlantılı işler , eğitime dair gelişmeler ve uzun seyahatler gündem olabilir.

İKİZLER

Bu hafta duygusal tepkilerinizi saklamayacak ve kendinizi her koşul ve durumda net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Aynı zamanda alıngan ve hassas hissedebilirsiniz. Bu nedenle biraz aceleci tavırlar sergilemeniz olası. Ayrıca parasal konular ön planda olacaktır. Bir şeyler satın almak için para harcayabilirsiniz. Sadece bir şeylere sahip olmak için hareket etmemelisiniz. Sonradan pişman olacağınız alışverişlerden kaçınmalısınız. Aileniz ve eviniz ile ilgili konularla daha yakından ilgilenecek ve kendinizi daha evcimen bir yapıda hissedebilirsiniz. Yeni Ay ile birlikte ortaklı işler banka kredi alacak verecek konuları ve başkalarından gelecek paralar gündem olabilir.

YENGEÇ

İç dünyanızdaki özgürlük arzunuzdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Yoğun hisler altındasınız ve bunu doğru yönetebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini unutmamalısınız. Hata yapacak olsanız da buna çok fazla takılı kalmamaya çalışın. Aile yuva konularının önem kazandığı zamanlardan geçiyorsunuz. İkili ilişkilerde duygularınızı ifade etme noktasında ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Değişim içerisine giriyorsunuz ve bunun da ilişkinize zarar vermemesini sağlamalısınız. Yeni Ay ile birlikte ikili ilişkiler konusunda ortaklı ve kontratlı işlerde bir takım gündemleriniz olabilir.

ASLAN

Aile ve ev konularının gündemde olacağı bir haftadasınız. Ev işleri ya da evde yapılması gereken tadilatların başlaması için uygun bir süreç .Aynı zamanda aile bağlarınızda kuvvetleneceği bu dönemde ailenize karşı daha korumacı ve kollayıcı bir tavırda olabilirsiniz. Ve elbette ikili ilişkilerinizde olumlu süreçleri söz konusu. Partnerinizle duygularınızın daha kuvvetli olacağı bu süreçte birlikte romantik anlar geçirebilirsiniz. Çocukları olan bir yay burcuysanız onlarla vakit geçirmek farklı aktiviteler yapmak sizi ruhsal açıdan çok besleyecektir. Yeni Ay ile birlikte çalışma hayatınıza yönelik, üretim ve birlikte çalıştığınız kişilere dair konular gündem olacağı gibi yanınızda olan minik dostlarınıza sağlıklarına dikkat etmekte fayda var.

BAŞAK

Bu hafta ile birlikte yakın çevreniz, kuzenleriniz ile iletişim dilinizin daha duygu yüklü olduğunu söylemek mümkün. Onlarla daha fazla görüşmek isteyecek ve bilgi alışverişinizin daha verimli olacağı bir haftadasınız. Kısa seyahat planları yapabilir ve eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Sadece yakın çevreniz değil aile bağlarınızda daha duygusallaşacağı bu hafta eviniz ile ilgili de dekorasyon değişiklikleri yapabilirsiniz. Duygu yoğunluğu daha coşkulu olacak. Aşk hayatınızda da duygusal bağlamda olumlu bir enerjiniz olacak. Partnerinizle spor faaliyetleri, arkadaş toplantıları yapabilirsiniz. Yeni Ay ile birlikte hobileriniz sahne önü işler ve çocuklarınızın hayatlarına dair gelişmeler olacaktır.

TERAZİ

Biraz kendinizle kalmak isteyebilir ve kendi iç dünyanızda rahatlamalar yaşayabilirsiniz. Kendinizi ve duygularınızı çevrenizdekilere daha net ifade edebileceksiniz. Duygu durumunuzda değişiklikler, ani iniş çıkışlar olabilir bu nedenle sert tavırlar sergileyebilirsiniz. Bunun yerine akışta kalmalı ve iletişim dilinizi her zamanki gibi naif tarafınız ile dengelemelisiniz. Ayrıca maddi konularınız, kazançlarınız da gündeminizde olacaktır. Harcamalarınızın gerekliliğini bu hafta sorgulamalı ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. 2 Ocak Pazar günü Oğlak burcunda yaşanacak Yeni Ay ile birlikte aile yuva konuları gündem olurken belki de bir yer değişimi yapmak isteyebilirsiniz.

AKREP

Hem bedensel hem ruhsal olarak özgürlük ve bireysellik ihtiyacınızın artacağı bu hafta da odağınız sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz olabilir. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla yapacağınız fikir alışverişleri size iyi gelecektir. Problemlerinizin olduğu ilişkileriniz söz konusu ise bu hafta akılcı konuşmalar yaparak çözümler bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinizi yoğun duygusallık içinde biraz dağınık hissedebilirsiniz. İç dünyanızın çalkantılı olması nedeniyle biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirsiniz fakat bunu meditasyon, dua vs. aktivitelerle dengelemeniz de mümkün. Bu süreçte ihtiyacı olan insanlara destek olmak veya hasta insanlara yardımcı olmak sizi ruhsal açıdan çok dengeleyecektir. Yeni Ay ile birlikte iletişim kısa seyahatler kardeş ve kuzenlere dair gelişmeler olacaktır. Eğitim almak istiyorsanız başlangıçlar yapabilirsiniz.

YAY

Duygusal olarak tedirginlik yaşayabilir ve geçmişte olan bazı sıkıntılarınızı düşünerek kendi kendinizi dinleyebilirsiniz. Kuşku, öfke, kin, kıskançlık gibi duygularınız ön plana çıkabilir ve sizi rahatsız edebilir. Bu nedenle kendinizi dinlememeli ve akışta kalmalısınız. Aynı zamanda çalışma koşullarınızın duygusal bağlamda daha iyi olacağı bu süreçte üstlerinizle olan ilişkileriniz kuvvetlenecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile yapacağınız sohbetler sizi ruhsal açıdan besleyecektir. Yeni Ay ile birlikte üretmek ve kendi kazançlarınıza dair gelişmeler olacağı yeni projelerin de olabileceği bir döngü olabilir.

OĞLAK

Haftaya kariyeriniz odaklı başlıyorsunuz. Yeni projeler oluşturabilir var olan koşullarda yeni planlar yapabilir ve ekip arkadaşlarınızla hem iş hem duygusal bağlamda iyi hissedebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gelişen olumlu koşullar size iyi hissettirecek ve sosyal hayatınızda da daha aktif olduğunuz bir hafta geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek size duygusal olarak iyi gelecektir. Bunun yanı sıra iç dünyanızda biraz sessizleşebilir ve kendinizi kararsız hissedeceğiniz konular olabilir. Yeni Ay ile birlikte birincil motivasyonlarını ve kendinize ait kararlar aşamasında olacağınız gibi değişimler dönüşümlerde yaşamak isteyebilirsiniz.

KOVA

Duygusal olarak kendinizi daha rahat ve hoşgörü içinde hissedeceksiniz. Uzun seyahat planlarınız gündemde olabilir. Kariyeriniz ile alakalı motivasyonunuzun daha güçlü olacağı bu hafta da yeni fikirler ortaya atabilir ve iş arkadaşlarınızla daha sıkı bir çalışma içinde olabilirsiniz. İşinize duyduğunuz sevgi ve duygusal bağlılık ön plana çıkacaktır. Arkadaşlarınızla beraber olmaktan, çeşitli toplantı, seminer ya da konuşmada bulunmaktan çok hoşlandığınız zamanlardır. Birbirinize bilgi aktarır, öğütler verir, gelecek günler hakkındaki planlarınızı paylaşırsınız. Yeni Ay ile birlikte gizli birtakım durumların açığa çıkması, kapalı alanlar ve sağlığınızda ihmal ettiğiniz durumlar var ise dikkat zamanı olabilir. Ruhsal sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

BALIK

Aşk hayatınız canlanacak. Duygularınızın daha coşkulu olacağı bu dönemde sevgiliniz ile birlikte çeşitli aktivitelere katılabilir ve ilişkinize yeni heyecanlar katabilirsiniz. Bunun dışında uğraştığınız el sanatları vb. hobileriniz varsa bunlarla ilgili de verimli bir süreçtesiniz. Her zamankinden daha başarılı eserler ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla vakit geçirmek ruhunuza iyi gelecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile ilgili duygusal olarak kendinizi karışık hissedebilirsiniz. Bu nedenle bu duygu durumunuzun karışık olmasından ziyade bu hafta daha çok yaptığınız işe odaklanın derim. Yeni Ay ile birlikte sosyal çevre arkadaşlık konularında farklı ortamlarda olabilirsiniz. Hayal ve ideallerinize dair yapmak istedikleriniz de size iyi gelecektir.