Seyyar hayvan hastanesi Patibüs

İzmit Belediyesi'nin veteriner hekimleri, Patibüs hizmetiyle sokak sokak gezerek hayvanları aşılıyor, ihtiyaç durumuna göre tedavilerini gerçekleştiriyor. Veteriner hekimleri son olarak Umuttepe'deydi. Umuttepe'de bulunan hayvansever öğrenciler yavru köpeklerin aşı ve tedavileri için İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçti. Patibüs kısa sürede Umuttepe'ye giderek yavru köpeklerin aşılarını ve kontrollerini gerçekleştirdi.

