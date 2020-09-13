Seyhan Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu

Olay yerine gelen su altı polisi, kadını sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlerken, polis ekipleri de kimliğinin Seldağ G. olduğunu saptadı. Seldağ G.'nin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

