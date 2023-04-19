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19 Nisan 2023 Çarşamba 15:55:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 15:55:00

Sevgiyle yapıldı mutluluğa dönüştü

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Düzce'de özel eğitim öğretmeni Kezban Hıdıroğlu, otizmli öğrencileriyle hazırladıkları hediyelik eşyaları afet bölgesindeki çocuklara ve annelerine gönderiyor.

Gaziantep'ten geçen yıl Düzce'ye atanan özel eğitim öğretmeni Kezban Hıdıroğlu, otizmli öğrencileriyle hazırladıkları hediyelik eşyaları afet bölgesindeki çocuklara ve annelerine gönderiyor. Hıdıroğlu, "Sevgiyle Yapıldı" sloganıyla başlattığı proje için "Gönderdiğimiz hediyelerden duygu dolu dönüşler aldık. Özel çocukların böyle bir şey yapması zaten çok güzel. Gönderdiğimiz kişiler de mutlu, buradaki çocuklarımız da" dedi.

Etiketler : düzce özel eğitim öğretmeni otizmli öğrenci
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