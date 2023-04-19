Sevgiyle yapıldı mutluluğa dönüştü

Gaziantep'ten geçen yıl Düzce'ye atanan özel eğitim öğretmeni Kezban Hıdıroğlu, otizmli öğrencileriyle hazırladıkları hediyelik eşyaları afet bölgesindeki çocuklara ve annelerine gönderiyor. Hıdıroğlu, "Sevgiyle Yapıldı" sloganıyla başlattığı proje için "Gönderdiğimiz hediyelerden duygu dolu dönüşler aldık. Özel çocukların böyle bir şey yapması zaten çok güzel. Gönderdiğimiz kişiler de mutlu, buradaki çocuklarımız da" dedi.

