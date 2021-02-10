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10 Şubat 2021 Çarşamba 07:35:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 10:54:00

Sevgiyle iyileşti annesine kavuştu

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VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve 1 yıldır hayvancılık yapan Nezahat Nadiroğlu, erken doğan ve veterinerlerin 'yaşamaz' dediği buzağıyı hayatta tutabilmek için evinde gözü gibi baktı.

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve 1 yıldır hayvancılık yapan Nezahat Nadiroğlu, erken doğan ve veterinerlerin 'yaşamaz' dediği buzağıyı hayatta tutabilmek için evinde gözü gibi baktı. 'Güneş' adı verilen ve bebek gibi beşikte biberonla beslenen buzağının iyileşmesinin ardından annesiyle buluşma anı ise Nadiroğlu ailesini duygulandırdı.

Buzağıyı evine alan Nezahat Nadiroğlu, 'Güneş' adını verdiği buzağıyı çocuğunun beşiğine alıp, altını bezleyip, biberonla beslemeye başladı. Buzağının beslenmesini özenle yapan Nadiroğlu, düzenli olarak da banyosunu yaptırdı. Evin maskotu haline gelen buzağıyı kucaklarından indirmeyen ve çocuğu gibi seven Nadiroğlu, 2 hafta gözü gibi baktığı buzağıyı, 15 gün sonra annesinin bulunduğu ahıra götürdü. Buzağı annesini gördüğü gibi yanına koştu. İnek, buzağıyı yalamaya başladı. Buzağı ise annesini emmeye başladı.

Nadiroğlu, "Bu yavru 30 gün erken doğdu. İlk doğduğu zaman özel bir veterinere götürdük. Erken doğum gerçekleştiği için prematüre olduğunu ve akciğeri gelişmediği için yaşama şansının çok az olduğunu söylediler. Ben de onu eve aldım. Geceleri buzağı üşümesin diye sobayı yakıyorum. Gece uyanınca altını bezleyip, süt içiriyorum. İki haftadır bizimle evde yaşadı. Aradan 15 gün geçti ve Güneş sağlığına kavuştu. Bugün buzağıyı annesiyle buluşturmak için ahıra getirdim. Annesini gördüğü gibi koşup hemen boynuna sürtünmeye başladı. Buzağının annesi ise yavrusunu özlemle yalamaya başladı. Bir süre sonra buzağı annesini emerken, annesi de onu yalamaya devam etti. İnanın anneyle buzağının buluşma anı inanılmaz duyguluydu" dedi

Etiketler : van güneş buzağı
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