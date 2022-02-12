Sevgililer Günü'nde gülün tanesi 30 lira olacak

'Dükkancı' olarak tabir edilen çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen birbirinden renkli çiçekleri en uygun fiyata almak için kıyasıya yarıştı. Sevgililer Günü'nde gülün tanesinin 30 ile 50 TL arasında olması bekleniyor.

