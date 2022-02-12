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12 Şubat 2022 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 17:30:00

Sevgililer Günü'nde gülün tanesi 30 lira olacak

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Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi konumundaki Antalya'da 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala çiçek mezatlarında hareketlilik yaşandı.

'Dükkancı' olarak tabir edilen çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen birbirinden renkli çiçekleri en uygun fiyata almak için kıyasıya yarıştı. Sevgililer Günü'nde gülün tanesinin 30 ile 50 TL arasında olması bekleniyor.

Etiketler : 14 şubat sevgililer günü gül gül fiyatları
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