Sevgi makası kalpleri ısıtıyor... Engelli ve yaşlılara ücretsiz saç kesimi

İstanbul'da 33 yaşındaki kuaför Öncü Aslan, engelli çocuklar ve yardıma muhtaç vatandaşların saçlarını ücretsiz kesiyor. Ekibiyle birlikte projeyi 3 yıl önce başlatan Aslan, daha çok engelli çocuğa için bir karavan satıp alıp içini kuaför salonuna dönüştürdü.

Öncü Aslan, "Yardım etmeyi çok seviyorum. Özel çocuklarımız, yaşlılarımız, ameliyat olmuş evinden çıkamayanlar için sosyal medya numaralarımız var. Arıyorlar gidiyoruz. Hizmetimizi yapıp ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı. Aslan, ailelerden çok güzel tepkiler aldıklarını söyledi.