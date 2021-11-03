Sevgi Evleri'nden yardım eli

Kırıkkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, "Kızılay gönüllüsü" olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımların ulaştırılmasında görev alıyor.



Görevlilerle kapı kapı dolaşan çocuklar, Kızılayın yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyor. Yetkililer, Sevgi Evleri'nde kalan 100 çocukla çalışmalara devam edeceklerini söylüyor. Sevgi, şefkat ve merhamet kadar güzel bir şeyin olmadığına dikkati çeken İşler, yardımlaşma ve paylaşmanın ulvi değerler olduğunu vurguladı.

Ziyaret edilen bir ihtiyaç sahibi de "Bu kadar çocuğu karşımda görünce şok oldum. Çocukların ziyaretlerinden dolayı çok mutlu oldum. Normal zamanda da Türk Kızılay Şube Başkanı ve gönüllüleri bizi hiç yalnız bırakmadı. Allah yardımcı olanlardan, getirenden, götürenden razı olsun. Bana destek oldular. Bundan dolayı evimde huzurlu ve mutluyum. Çocuğumla evimde sıcacık oturuyorum." dedi.