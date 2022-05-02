Sevgi Ekspresi, Siirt'te gönüllere dokundu

Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneğinin yürüttüğü "Sevgi Ekspresi" projesi kapsamında Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi. Ankara'da buluşan ve Güney Kurtalan Ekspresi ile ilçeye gelen derneğin 60 üyesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda öğrencilerle buluştu.

Okul bahçesinde öğrencilerle halay çeken dernek üyeleri onlar için çeşitli etkinlikler düzenledi. 220 öğrenciye giysi ve ayakkabı hediye edildi. Dernek Başkanı Gölge Kaya, gazetecilere, 26 saat süren yolculuğun ardından Kurtalan'daki öğrencilere kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneğinin 60 üyesi, bir okul bahçesinde buluştukları öğrencilerle halay çekti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

