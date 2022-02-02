VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni rekor: Vaka sayısı 110 bini geçti
Pentagon, Doğu Avrupa'ya 3 bin asker kaydırılacağını açıkladı
IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Afrika Birliği toplandı
AK Parti'li Aydemir: Bunların iktidar olmaları durumunda bu ülkeye verecekleri hiçbir şey yok
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesine tepki gösterdi
Kış Kartalı harekatının ayrıntıları belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na nükleer santral tepkisi
Yunanistan'ın ölüme itti! Donmuş halde bulundular!
Ertuğrul Gazi, yılda 2,5 milyar metreküp gazlaştırma yapabiliyor
"Türkiye, PKK'yı vurdu ses çok farklı yerden geldi"
Bayraktar İHA'lar için sıraya girdiler!
İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya teklifi
Türk gemilerini güçlendirecek kritik hamle!
Bakanlık'tan CHP'nin iddialarına 7 maddelik yalanlama
Bakan Varank'tan RAMJET müjdesi
İP'de CHP-HDP çatlağı!
Altay Tankı ile ilgili kritik gelişme!
Enerjide vazgeçilmez rota Türkiye!
Başkan Erdoğan imzaladı! Kredi limitleri değişti
Şiddetli rüzgar inişe izin vermedi!
Nerede olduğu bilinmiyordu! Kim Jong-un'un yanında ortaya çıktı
"Olay para değil racon mevzusu"
Afganistan ile ilgili gerçek ortaya çıktı
02 Şubat 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 18:00:00

Sevgi bahçesi

ABONE OL

Ankaralı çocuklar sokak hayvanlarına ‘sevgi bahçesi'nde kucak açtı. Kedi, köpek, kaz, tavuk, ördek ve tavşanların olduğu bahçe her gün yüzlerce çocuğun akınına uğruyor.

ELLERİYLE BESLİYORLAR

Ankara Sincan Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın bahçesinin bir kısmını Sevgi Bahçesi'ne dönüştürdü. Sevgi Bahçesi'nde köpek, kedi, tavuk, tavşan, kaz, ördek gibi birçok can dostumuz yaşıyor. Çocuklar sevgi bahçesini aileleri ya da öğretmenleriyle ziyaret ediyor, hayvanları elleriyle besleyip keyifli vakit geçiriyor.

SEBZE DE YETİŞTİRİLİYOR

Çocuklara öncelikle veteriner hekimler tarafından hayvanlar hakkında bilgi veriliyor. Sonra çocuklar can dostlarımıza su ve mama vererek onları besliyor. Onlarla oyun oynayarak, dokunarak sevgi ve paylaşma kavramlarını öğreniyorlar. Bahçenin bir diğer kısmı da sera olarak dizayn edildi. Çocuklar sebzelere ve çiçeklere dokunuyor; suluyor, hatta olgunlaşan sebzeleri dalından taze taze toplayabiliyor.

Etiketler : köpek Ankara hayvan
Düğün tarihi belli değil

Düğün tarihi belli değil
Murat Yıldırım'ın hayvan sevgisi

Murat Yıldırım'ın hayvan sevgisi
İlk kez aynı sahnedeler

İlk kez aynı sahnedeler
2. sezon daha eğlenceli

2. sezon daha eğlenceli
Gençlik festivaline geri sayım

Gençlik festivaline geri sayım
"Oyunculuk değil, yapımcılık zor"

"Oyunculuk değil, yapımcılık zor"
Yıllar sonra gelen itiraf

Yıllar sonra gelen itiraf
Gala 3 Şubat'ta

Gala 3 Şubat'ta
Selin'in boş durmaya niyeti yok

Selin'in boş durmaya niyeti yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER