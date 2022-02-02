ELLERİYLE BESLİYORLAR

Ankara Sincan Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın bahçesinin bir kısmını Sevgi Bahçesi'ne dönüştürdü. Sevgi Bahçesi'nde köpek, kedi, tavuk, tavşan, kaz, ördek gibi birçok can dostumuz yaşıyor. Çocuklar sevgi bahçesini aileleri ya da öğretmenleriyle ziyaret ediyor, hayvanları elleriyle besleyip keyifli vakit geçiriyor.

SEBZE DE YETİŞTİRİLİYOR

Çocuklara öncelikle veteriner hekimler tarafından hayvanlar hakkında bilgi veriliyor. Sonra çocuklar can dostlarımıza su ve mama vererek onları besliyor. Onlarla oyun oynayarak, dokunarak sevgi ve paylaşma kavramlarını öğreniyorlar. Bahçenin bir diğer kısmı da sera olarak dizayn edildi. Çocuklar sebzelere ve çiçeklere dokunuyor; suluyor, hatta olgunlaşan sebzeleri dalından taze taze toplayabiliyor.