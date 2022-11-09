ŞAHİTLERİ DEVLET OLDU!



Dalaman'da oturan Meliha Kıral, 1 ay önce Ereğli ilçesine taşınma kararı aldı. Dalaman'daki arkadaşı Ercan Birdal da aşkının peşinden gidip, huzurevinde kalan Meliha Kıral'a evlenme teklifi etti. Kıral'ın teklifi kabul etmesi ile Mühendisler Derneği'nde nikah kıyıldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın kıydığı nikahta; çiftin şahitleri Vali Mustafa Tutulmaz, Kaymakam Mehmet Yapıcı oldu.

'ARTIK BİRAZ DİNLENELİM'



Çifte, evlilik cüzdanını Vali Tutulmaz verdi. Başkan Posbıyık ise çifte Kur'an-ı Kerim, bayrak ve hediye etti. Evlilik kararı ile birlikte huzurevine yerleşen Ercan Birdal, "Eskiden beri tanışıyorduk ama bugüne denk geldi. Bugüne nasip oldu. Sağ olsun devletimizin mevcut imkanları ile bu noktaya geldik. Huzurevinde yaşamaya karar verdik. Bundan sonra biraz dinlenelim dedik" dedi.

7 SENEDİR BİRLİKTEYDİLER



Meliha Kıral "Birbirimizi tanıdık, anlaştık. 7 senedir de birlikteydik. Huzurevine gelince Ercan Bey yalnız kaldı. Ben de onu almak istedim. Alınca da olaylar böyle gelişti" diye konuştu.