Sesleriyle destek oldular

ARKADAŞLARININ DESTEĞİ BÜYÜK

Ankara'da Şef Cengiz Taşkent yönetimindeki Altındağ Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu, neşesi ve azmiyle büyük beğeni topluyor. Koro sayesinde yıllarca mücadele ettiği kanser hastalığını yenen ve hastalıkla mücadele sürecinde güç kazanan koro üyeleri, koroda geçirdikleri saatler ve arkadaşlarının desteği sayesinde "Artık kanserden korkmuyoruz" diyor.

'BURASI BANA İLAÇ GİBİ GELİYOR'

Kanseri bugüne kadar 2 kez yenen 65 yaşındaki Altındağ Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu üyesi Gülten Demirkazık, "Bu koro benim ilacım, benim hayata bağlanma sebebim" dedi. 15 yıldır koroda şarkı söyleyen Aydın'ı da, 4 yıl önce konulan göğüs kanseri teşhisi bile koro sevgisinden alıkoyamadı. Aydın, "Zor zamanlar geçirdim. Hastalığımın ilk zamanlarında çok içime kapanmıştım. Burası bana ilaç gibi geldi" dedi.