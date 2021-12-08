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08 Aralık 2021 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 18:00:00

Servis kayığı okul rotasında

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Diyarbakır'ın Usulca Köyü'nün büyük kısmı baraj sularının altında kaldı. Malabadi Mahallesi'ndeki okullarına gidemeyen öğrenciler için babaları, kayık yaparak çözüm buldu. 3 kardeş, her sabah kayıkla 25 dakikalık yolculukla baraj gölünü geçip okullarına gidiyor.

GÖLÜN DERİNLİĞİ 60 METRE

Çözüm için arayışa geçen velilerden Mirza Orakçı, Silvan Malabadi İlkokulu'na giden çocuklarını için kayık yaptı. Her sabah saat 08.00'de başlayan dersleri için saat 06.00'da kalkmak zorunda kalan öğrenciler, tepedeki evlerinden 25 dakika yürüyor. Daha sonra derinliği en az 60 metre olan baraj gölü üzerinden kayıkla karşıya geçirilerek servis aracına ulaşan öğrenciler, okullarına ulaşıyor.

HERKES KÖYDEN UZAKLAŞTI

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin 23 haneli kırsal Usluca Mahallesi'nde yaşayanlar, 1999 yılında Batman Barajı'nın yapılması ile birlikte daha yüksek noktalara taşınarak, yeni evler inşa etti. Barajın hizmete açılması ile mahallenin büyük bir bölümü baraj sularının altında kaldı, yollar kayboldu. Bu durum, en çok mahallede okula giden çocukları etkiledi.

Etiketler : Diyarbakır Batman Barajı Okul
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