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04 Kasım 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 16:30:00

Servetine servet kattı

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'Şahmeran' dizisinin çekimleri için Adana'da olan Serenay Sarıkaya, 7 yıldır yüzü olduğu jean markası için objektif karşısına geçti.

'Şahmeran' dizisinin çekimleri için Adana'da olan Serenay Sarıkaya, 7 yıldır yüzü olduğu jean markası için objektif karşısına geçti. Oyuncu, reklam çekiminden 4 milyon lira kazanarak servetine servet kattı. 30 yaşındaki oyuncunun reklamdaki 'Ya İstanbul'da yaşarsın ya da İstanbul'u yaşarsın', 'Ya bakar geçersin ya da kendi yolunu seçersin' ve 'Ya müziğe kulak verirsin ya da müziği yaşarsın' replikleriyle dikkat çekti.

Etiketler : Servetine servet kattı Şahmeran Adana Serenay Sarıkaya
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