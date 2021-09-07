VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması
Türkiye'de Mu varyantı tespit edildi
Türkiye'den Doğu Akdeniz açıklaması
Başkan Erdoğan'dan OVP paylaşımı
Kardeş ülkeyle ortak tatbikat: Bir Millet İki Devlet!
6 Filistinli firari hakkında neler biliniyor?
Libyalı Bakan ile görüşen Yunan Dendias'ın Türkiye paniği!
TSK'da dev operasyon! Aralarında darbeci Terzi'nin oğlu da var
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli geliyor
Üç yılda 3.5 milyon kişiye iş
TSK'nın darbesi PKK'yı çaresiz bıraktı! 10 gün saklamışlar
Sözleri büyük tepki çekmişti! 'Utanmaz'a sadece uyarı
Serbest bırakıldı!
Tatar'dan Akıncı'ya tepki: Sen kime çalışırsın?
Manga fırtınası
Cazseverler buluştu
Duygusal mesaj
Çekimler başladı
3 yılın sonunda boşandılar
Diş problemleri bile öğrenmeyi zorlaştırabilir
Konserve hazırlarken bu tavsiyelere kulak verin!
Kireçlenmeyi önleyen doğal kürler
Polikistik Over Sendromu anneliğe engel değil
Bebeğin kesintisiz uyuması mümkün
07 Eylül 2021 Salı 09:15:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 09:15:00

Serbest bırakıldı! Eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalışmıştı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Kayseri'de eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi yakmaya çalışan uyuşturucu bağımlısı Suriye uyruklu Mnour A. serbest bırakıldı.

KAYSERİ'de, eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi yakmaya çalışan uyuşturucu bağımlısı Suriye uyruklu Mnour A. (36), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eşi ve 3 çocuğu ise, sığınma evine yerleştirildi.

Olay, 4 Eylül'de saat 12.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi 192. Sokak'taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Mnour A., eşi ve 3 çocuğunu dövüp eve kilitledi. Mnour A., ardından eve benzin döküp, ailesini rehin aldı.

Anne ve çocuklarının çığlık sesini duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri Mnour A'yı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çabaya karşın Mnour A. eylemine son vermeyince, polis eve operasyon düzenledi.

Ekipler, Mnour A.'yu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Sağlık durumları iyi olan anne ve 3 çocuğu ise, polis ekiplerince Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, polis merkezine götürüldü. Emniyette tercüman eşliğinde ifadesi alınan Mnour A., bir anlık sinir krizi sonucu olayı gerçekleştirdiğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan olayda darp edilen anne ile 3 çocuğu ise, sığınma evine yerleştirildi.

Etiketler : kayseri çocuk ev yakma rehin alma
Şarkının geliri kanser hastalarına

Şarkının geliri kanser hastalarına
‘Lorke'ye rap yorumu

‘Lorke'ye rap yorumu
Dizi yerine sinema çekecek

Dizi yerine sinema çekecek
Reklam karşılığı 15 milyonluk yeni villa

Reklam karşılığı 15 milyonluk yeni villa
Oyunculuk varoluş sebebim

Oyunculuk varoluş sebebim
Kimsenin yapamadığını yaptık

Kimsenin yapamadığını yaptık
Sessiz âşıklar

Sessiz âşıklar
Anne olmak istiyor

Anne olmak istiyor
Teşkilat'tan ilk kareler

Teşkilat'tan ilk kareler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER