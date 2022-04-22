Sen ne güzel komşusun Salih Abi!

HAZIRLIKLAR BİR AY ÖNCE BAŞLIYOR



Muğla Marmaris'te yaşayan 68 yaşındaki terzi Salih Yazgan, 2014 yılından bu yana 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi yaşadığı Marmaris 105. Sokağı gurur tablosuna dönüştürüyor. Bir ay öncesinden hazırlıklara başlayan Salih Yazgan, değişik boyutlardaki iki bin kadar Türk Bayrağı'nı tek tek temizleyip ütüledikten sonra eşiyle birlikte sokağa ve binalara asıyor.

Eşiyle birlikte mahalleyi gurur tablosuna çeviren Salih Yazgan, "Allah sağlık verdikçe her yıl 105. Sokağı Bayram yerine çevirmeye kararlıyım" dedi.

ÇEVRE SAKİNLERİ DURUMDAN MEMNUN



Binlerce kişinin katıldığı 105. Sokak'taki 23 Nisan kutlamalarına öncülük eden Yazgan'a mahallenin çocukları '23 Nisan dede' derken semt sakinleri, "Sen ne güzel komşumuzsun Salih abi" diyerek onunla gurur duyuyor. Yazgan "Çocuklarımıza hem vatan ve bayrak sevgisi aşılamak, hem de onların neşelenmesine vesile olmak beni çok mutlu ediyor" diyor.