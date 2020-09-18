Sen insan değilsin! Hamile kadını sopa ve hortumla döverek öldürdü

Sen insan değilsin! Hamile kadını sopa ve hortumla döverek öldürdü

Konya'da meydana gelen olayda, dini nikahlı ikinci eşi Halidiye El Hamid'i çocuklarının gözü önünde hortum ve sopayla döverek öldüren Mahmud El Hüseyin, 2 aylık hamile eşinin ölmeden önce kendisinden helallik istediğini iddia etti.



DHA'nın haberine göre, hastanede yapılan otopside, genç kadının saatlerce işkenceye maruz kaldığı, kafatasında çatlak olduğu ve beyin kanaması geçirdiği, 2 aylık hamile olduğu saptandı.

"BENİ ALDATIYORDU"

Polisteki sorgusunda kendisini aldattığını iddia eden Mahmud El Hüseyin, "Akşamları evin kapısını kilitliyordum. Sabah kalktığımda ise kapıyı hep açık buluyordum. Gece kavga ettik. Önce hortumla dövdüm, sonra da başına sopayla vurdum. Yere düşünce baygınlık geçirdi sandım. Hareket etmeyince polisi aradım. Onlar gelince öldüğünü öğrendim" dedi.

"ÖLMEDEN ÖNCE HELALLİK İSTEDİ"

Genç kadını hamile olduğunu bile bile dövdüğünü söyleyen Hüseyin, eşinin ölmeden önce kendisinde helallik istediğini belirterek şunları söyledi:

Eşimin bayıldığını düşünerek su getirip, kafasına döktüm. Eşimi yatağa uzattım. Kendisine nasıl olduğunu sorduğumda, 'Hakkını helal et. Kafam dolaşıyor Mahmud' dedi. Tekrar eşime su döktüm. Kalkmayınca sokağa çıkarak yardım istedim. Bir kişinin söylemesi üzerine 112'yi arayıp, yardım istedim. Eşim olaydan 5 gün önce 'Galiba ben hamileyim' dedi. Ben eşimi öldürmek istemezdim. İstemeden böyle bir olay meydana geldi. Pişmanım"