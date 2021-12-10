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10 Aralık 2021 Cuma 14:15:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 14:15:00

Selzede yaşlı çifte Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ev inşa edildi

Kaynak: AA

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Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde evleri zarar gören Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Ömer Güleryüz'ün anneannesi ve dedesi, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla inşa edilen yeni yuvalarına kavuştu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Ömer Güleryüz'ün, Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Pazarcık köyünde yaşayan dedesi Mustafa ile anneannesi Fati Yıldız'ın yaşadığı ev sel felaketinde hasar gördü.

Güleryüz'ün, Ampute Milli Futbol Takımı ile ziyareti esnasında durumdan haberdar olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yetkililere yaşlı çift için yeni bir ev inşa edilmesi talimatını verdi.

Erdoğan'ın talimatı üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kısa sürede yapımı tamamlanan ev, Mustafa ve Fati Yıldız çiftine teslim edildi.

"ÖMER'İMDEN 'SİZE YENİ EV YAPILACAK' HABERİNİ ALINCA ÇOK DUYGULANDIM"

Ömer Güleryüz'ün anneannesi Fati Yıldız, ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden kendilerinin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

Sel sularının ev ve eşyalarına zarar verdiğini anlatan Yıldız, "Allah bir daha yaşatmasın, o gece hiç bitmeyecek sandık." dedi.

Felaketin ardından torunu Ömer Güleryüz'ün bir süre sonra kendilerini arayarak "size yeni ev yapılacak" haberini verdiğini belirten Yıldız, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, durumumuzu anlatmış. Allah razı olsun o da hemen bize yeni bir ev yapılmasını istemiş." ifadelerini kullandı.

"KISA SÜREDE YENİ EVİ YAPARAK BİZE TESLİM ETTİLER"

Yıldız, torununun kendilerine verdiği mutlu haberle çok duygulandıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ömer'imden 'size yeni ev yapılacak' haberini alınca çok duygulandım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bize yeni ev yapılsın talimatı vermiş. Valimiz, kaymakamımız aradı, çok ilgilendiler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden geldiler, evimizin durumuna baktılar. Allah razı olsun bir sabah baktık, kapımızda üç, dört tane araba. İnsanlar başladılar çalışmaya. Çok sağ olsunlar, kısa sürede yeni evi yaparak bize teslim ettiler. Yeni evimize girince cennete girmiş gibi olduk. İçimiz ısındı, rahat ettik. Cumhurbaşkanı'mıza çok ama çok teşekkür ederiz."

Etiketler : recep tayyip erdoğan ömer güleryüz fati yıldız sinop ayancık sel felaket mustafa yıldız
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