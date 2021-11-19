Sellerin ardından ortaya çıkan tablo: Karadeniz çöplük oldu

En çok plastik atıklar var, bazı balık türleri görülmez oldu. Hızlı şekilde önlem alınmazsa balıkçılık kaynakları kaybedilecek.

POŞETLER, ŞİŞELER, KIYAFETLER

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nde görev yapan 5 araştırmacı, iki farklı araştırma gerçekleştirdi. 21 günlük seferde elde ettikleri ilk bulguları anlatan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak, "Ağustos ayında yaşanan selle birlikte karasal bütün çöplerin denize geldiğini gördük. Denizde ağaç kütüğünden tutun, ağaç dallarına kadar aynı zamanda poşetler, şişeler, kıyafetler var. Batı Karadeniz'de çöp olayı artmış durumda" dedi.

CANLILARIN YOK OLMASINA NEDEN

Marmara Denizi'nde oluşan çöp kirliliğini de incelediklerini söyleyen Prof. Dr. Karakulak, "Bu kirliliğin canlılar üzerinde de etkileri var. Özellikle sel nedeniyle kıyı alanlarda suyun bulanık olması o bölgedeki canlıların açığa gitmesine yol açıyor. İlk seferde karşılaştığımız bazı türleri son seferimiz de görmedik. Görmediğimiz türlerse, kabuklular, taraklı dediğimiz canlılar. Deniz kirliliği ile ilgili gerekli tedbirler alınmalı. Bu süreci yönetemediğimiz takdirde balıkçılık kaynaklarımızı kaybedeceğiz" diye uyardı.